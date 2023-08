Prisão preventiva para homem de 39 suspeito de violência doméstica

Um homem, de 39 anos, ficou em prisão preventiva, depois de ser presente, pela PSP, ao tribunal de instrução criminal, pela suspeita do crime de violência doméstica.Um outro suspeito, de 25 anos, que também tinha sido detido durante a operação liderada pela Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Aveiro, pela suspeita de tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida, ficou sujeito à medida de coação de apresentações periódicas às autoridades.Durante as diligências, a PSP apreendeu uma espingarda, 35 cartuchos, uma soqueira, uma faca, duas 2 navalhas, um canivete, um isqueiro semelhante a arma de fogo, 67 doses de haxixe, 730 Euros e dois telemóveis.As operações tiveram, também, a colaboração do Corpo de Intervenção, do Grupo Operacional Cinotécnico (GOC) e da Força Destacada da Unidade Especial de Polícia no Comando Metropolitano do Porto.