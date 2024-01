Prisão preventiva para homem detido por violência doméstica em Santo Tirso

Um homem de 39 anos, detido em flagrante delito por violência doméstica no sábado em Santo Tirso, no distrito do Porto, ficou em prisão preventiva, adiantou esta terça-feira a GNR.

Em comunicado, a GNR explicou que a detenção aconteceu na sequência de uma denúncia por violência doméstica, tendo os militares apurado na chegada ao local que o homem havia violado as medidas que, anteriormente, lhe haviam sido aplicadas, nomeadamente vigilância por pulseira eletrónica.

Na revista de segurança, os militares verificaram que o suspeito tinha na sua posse uma arma branca que foi, entretanto, apreendida.

Com antecedentes pela prática dos mesmos crimes, O Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos decidiu, na segunda-feira, aplicar prisão preventiva ao alegado agressor.

Na nota divulgada à imprensa, a GNR recordou que a violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva.