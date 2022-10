Prisão preventiva para homem por suspeitas de mais de 60 assaltos

O suspeito de ter provocado uma onda terror, nos últimos meses, em Cacia, Aveiro, conhecido por 'Camarão' por causa de mais de 60 assaltos nos últimos meses, ficou em prisão preventiva, depois de ser ouvido, em primeiro interrogatório judicial, no tribunal de Aveiro.O homem, com cerca de 50 anos, foi detido junto à sua residência, esta quinta-feira, pela PSP de Aveiro, pela suspeita do crime de roubo.O homem foi detido, em Esgueira, na sequência de um assalto a uma peixaria. Camarão usou uma faca para ameaçar os funcionários.

Segundo a Polícia, o homem terá entrado no estabelecimento, situado numa freguesia do concelho de Aveiro, e, após lhe ter sido pedido que efetuasse o pagamento de dívidas anteriores, solicitou à funcionária que lhe colocasse camarão no interior de um saco, tendo, em ato contínuo, atirado para o chão "diversas navalhas e munições".

"Perante tal ato, a funcionária procedeu à entrega imediata do referido camarão, avaliado em 26,50 euros, e, de seguida, o suspeito abandonou a peixaria, sem efetuar o pagamento", referiu a mesma nota.



A PSP apreendeu, também, duas navalhas e munições.



Os agentes apreenderam ainda um telemóvel, uma box de uma operadora de canais de TV digitais, quatro relógios, três canhões de fechaduras, sete conjuntos de chaves, dois pares de óculos, 24 cassetes de música, um secador, um fato camuflado e várias moedas portuguesas e estrangeiras, entre outros objetos de menor valor.