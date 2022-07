Prisão preventiva para homem que atacou outro com sete facadas no Cacém

O homem de 29 anos que, na segunda-feira à noite, atingiu com uma facada na cara e seis nas costas um outro homem, de 27, no Cacém, Sintra, ficou na tarde desta quarta-feira em prisão preventiva por decisão de um juiz do Tribunal de Sintra.



Os dois homens, que supostamente não se conheciam, cruzaram-se a meio da Rua Dona Maria II, no Cacém, Sintra. Por “motivos fúteis”, disse um deles, de 29 anos, mais tarde quando se entregou à PSP, iniciaram uma discussão. O homem de 27 anos terá ido a um caixote do lixo e tirou uma garrafa de vidro, que partiu no chão, alegadamente para usar como arma. O outro reagiu, atingindo o rival com sete facadas: uma na cara e seis nas costas. A vítima está internada com prognóstico reservado.





A PSP passou várias horas a efetuar perícias nos locais onde começaram e terminaram as agressões. A vítima foi submetida a uma cirurgia no Hospital de Santa Maria, onde esta terça-feira se mantinha internada com prognóstico reservado e sem poder falar com a polícia.

O agressor entregou-se às autoridades cerca de uma hora após o crime.