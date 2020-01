Prisão preventiva para homem que esfaqueou duas pessoas na passagem de ano

Ficou em prisão preventiva o homem que esfaqueou duas pessoas durante a noite de fim de ano, em Lisboa.



Dois homens, de 28 e 36 anos, foram esfaqueados na quarta-feira de madrugada, noite de passagem de ano, na zona da Praça do Chile, em Lisboa. Devido à gravidade dos ferimentos, ambos foram internados no hospital de São José.

Uma das vítimas sofreu ferimentos nas zonas da cara e outra nas costas, num braço e na cabeça. Foram encontradas inanimadas pelas autoridades e foram transportados para o hospital pelo INEM.



O suspeito, de 45 anos, foi intercetado e identificado no local pelas autoridades e a arma do crime foi apreendida. A detenção do homem foi possível com recurso à ajuda de testemunhas que assistiram ao incidente.



Em conferência de imprensa na sede da Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, o comissário Nelson Silva referiu que as vítimas já não correm perigo de vida.



Ao que tudo indica, um desentendimento num estabelecimento de restauração estará na origem deste crime.



O incidente ocorreu cerca das 07h00. Devido ao dispositivo de segurança adaptado que estava em curso tendo em conta a época festiva, as autoridades deram um rápida resposta ao incidente.



Para o local foram mobilizados a PSP e o INEM.



O agressor, que já tem registo criminal nomeadamente de crimes cometidos contra a integridade física e contra a esfera patrimonial, foi presente a um juiz esta quinta-feira e ficou em prisão preventiva.