Prisão preventiva para homem que roubou jipe depois de ter sido libertado pela polícia por conduzir camião alcoolizado

Foi detido um homem de 46 anos que roubou um jipe depois depois ser libertado pela GNR por conduzir um camião alcoolizado.O primeiro crime ocorreu a 2 de abril, quando o detido roubou o camião e conduziu vários quilómetros, na Guarda. Abalroou um carro e segui viagem, na A25, em direção a Espanha.Acabou por se despistar após conduzir aos zigue-zagues. Foi detido pela GNR e libertado após ser presente ao Tribunal de Almeida.Depois de sair do tribunal roubou um jipe e fugiu para Espanha. Abandonou o carro, já no país vizínho, e foi localizado, a 3 de abril, já em Portugal, em Outeiro de São Miguel, na Guarda. É novamente presente a juiz, desta vez no Tribunal da Guarda, e é lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.