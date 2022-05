Prisão preventiva para jovem suspeito da morte de adepto durante festejos do FC Porto

Renato Gonçalves, suspeito da morte de Igor Silva durante festejos do título de campeão nacional do FC Porto, na madrugada de domingo, vai ficar em prisão preventiva.A advogada do arguido, Poliana Ribeiro, reforçou que Renato Gonçalves nunca esteve fugido e que combinou entregar-se à Polícia Judiciária esta terça-feira. De forma a justificar que a detenção tenha ocorrido horas antes do previsto, Poliana Ribeiro explica que, "dada a tenra idade do Renato, decidiu entregar-se antes do previsto". "O Renato não estava fugido, estava em casa de familiares por conselho da Defesa, e foi combinado um dia e uma hora, que seria hoje, para o Renato se apresentar junto da PJ e prestar declarações", acrescentou.O suspeito saiu do Tribunal de Instrução Criminal do Porto numa viatura da Polícia Judiciária perto das 19h20.Igor Silva, de 26 anos, foi barbaramente agredido por um grupo de mais de 20 elementos, e esfaqueado até à morte durante os festejos do título de campeão pelo FC Porto. O principal suspeito do homicídio, Renato Gonçalves, colocou-se em fuga.Renato, filho de Marco ‘Orelhas’, número dois da claque dos Super Dragões, esteve envolvido em cenas de pancadaria num bar, há duas semanas, onde o irmão de Igor era segurança. Este terá sido o rastilho para as cenas de violência vividas durante os festejos do campeonato.Depois do homicídio na madrugada de domingo, a Polícia Judiciária realizou diligências para consolidar provas do crime. Quanto a Renato, foi identificado como o principal suspeito da morte de Igor Silva, mas acabou por desaparecer.No último sábado, em pleno Estádio da Luz, durante o clássico Benfica-FC Porto, que consagrou os azuis e brancos, Igor viu Marco ‘Orelhas’ nas bancadas e agrediu-o a soco para vingar ameaças contra a própria mãe. A agressão foi filmada, Marco sentiu-se humilhado e, já no Porto, juntou o seu grupo e com o filho emboscou Igor, armado com facas.Ouvido em primeiro interrogatório judicial, Renato explicou que houve um primeiro momento de agressão. Num segundo momento foi Igor que o confrontou, munido de duas facas. No meio da confusão gerada, Renato acaba por desferir uma facada em Igor, fugindo de seguida.O juiz de instrução informou a Defesa que se apresentasse vários elementos, como integração e arrependimento, haveria a possibilidade de ficar em prisão domiciliária com pulseira eletrónica.