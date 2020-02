Prisão preventiva para ladrões de casas em Fafe

Vão aguardar julgamento em prisão preventiva os dois jovens detidos pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Fafe, indiciados por mais de 20 assaltos a residências, mesmo quando os proprietários se encontravam no interior das habitações a dormir.A dupla, que há dois anos tinha sido libertada por um juiz de instrução de Guimarães, após ter sido apanhada a assaltar alunos à porta de escolas, viu agora ser-lhe aplicada, no mesmo tribunal, a medida de coação mais grave.São ainda suspeitos de assaltos violentos, com agressões, na rua.