Assaltante ataca capela em Espinho

Entrou na capela da Nossa Senhora da Ajuda, esta quinta-feira de madrugada, na rua 8, em Espinho, e conseguiu roubar cerca de mil euros em dinheiro. Ao que tudo indica, agiu sozinho e arrombou tudo o que pôde - caixas de esmolas e donativos, moedeiros de lampadários e gavetas onde estavam as ofertas das missas, as receitas das vendas de velas e o fundo de maneio que a Irmandade tinha para despesas correntes."Este é mais um exemplo, infelizmente. Estamos a passar por uma fase em que há alarme social por causa destes crimes sucessivos. Fala-se nas câmaras de videovigilância no perímetro urbano, mas realço que esses equipamentos não devem nem podem substituir o patrulhamento das autoridades" sublinhou, ao, Nunes da Silva, da associação empresarial Viver Espinho.Nos últimos dias, a PSP tem efetuado detenções de suspeitos de assaltos. Esta quinta-feira, numa operação entre as 08h00 e as 12h30, deteve dois jovens, de 18 e 20 anos, indiciados por roubos na cidade.Em relação ao furto na capela, o Núcleo de Investigação Criminal da PSP realizou perícias e tomou conta do caso.Nas duas buscas domiciliárias em que acabaram por deter os dois jovens suspeitos de vários assaltos na cidade de Espinho, os agentes da PSP apreenderam-lhes uma espingarda, um revólver e um bastão extensível. São esta quinta-feira levados a juiz.Da capela, o ladrão escapou com cerca de 500 euros da caixa de esmolas e lampadários e outro tanto da receita de venda de velas, fundo de maneio e das ofertas dos fiéis nas missas. O dinheiro era da Irmandade da Nossa Senhora da Ajuda.