Levam 30 mil euros em roubo a supermercado em Cascais

PORMENORES

Cooperação

A PJ de Lisboa foi acionada pela PSP do Estoril pouco após o roubo armado. Os assaltos com armas de fogo são de investigação exclusiva da Judiciária.



PSP e PJ

Foi uma equipa da PSP a dar com o carro, em Camarate. A PJ foi logo notificada e na ação conjunta que se seguiu foram detidos dois suspeitos.



Rotinas estudadas

PSP e PJ acreditam que as rotinas do gerente já estariam a ser estudadas. Alguém que as conhecia ajudou os ladrões.

O gerente de um supermercado do centro do Estoril, concelho de Cascais, foi terça-feira à tarde alvo de uma armadilha quando ia a caminho do banco para depositar perto de 30 mil euros em numerário. Três homens armados levaram todo o dinheiro e fugiram. Mas dois deles acabaram detidos mais tarde, em Camarate, Loures, numa operação concertada entre PSP e PJ.Segundo apurou ojunto de fontes policiais, a vítima saía pelas traseiras do Intermarché do centro comercial Grande Galiza, pelas 12h30, quando foi surpreendida pelos três assaltantes, que a esperavam. Foi coagida e sob ameaça de arma de fogo obrigada a entregar o saco com o dinheiro.Os assaltantes escaparam de imediato no mesmo carro em que tinham chegado. Uma testemunha anotou a matrícula e transmitiu-a à primeira patrulha da PSP a chegar ao local.A Polícia avisou todos os agentes da Área Metropolitana de Lisboa da marca, modelo, cor e matrícula do carro. O mesmo foi visto mais tarde em Camarate e a PJ, que já investigava o caso, avisada. Dois dos suspeitos foram detidos. Teriam ainda a arma do crime.