Prisão preventiva para quatro suspeitos de dois assaltos em Ílhavo

Assaltos estão relacionados com ajustes de contas em negócios de droga.

Quatro homens suspeitos de estarem envolvidos em dois assaltos com sequestro, ocorridos nos passados meses de abril e maio, na Gafanha da Nazaré, Ílhavo, vão ficar em prisão preventiva, informou este sábado fonte policial.



Os suspeitos, que estão indiciados por crimes de roubo e tráfico de droga, foram detidos na passada quarta-feira, no âmbito de uma operação de combate à criminalidade violenta, coordenada pela Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro.



Na sexta-feira foram presentes a primeiro interrogatório judicial e ficaram a conhecer este sábado as medidas de coação.



De acordo com a investigação, os assaltos estão relacionados com ajustes de contas em negócios de droga.



Durante a operação, a PJ deteve mais três homens por tráfico de droga e detenção de arma proibida. Dois deles ficaram sujeitos a apresentações tri-semanais no posto policial da área da residência e o terceiro ficou com termo de identidade e residência.



A ação, que contou com a participação de elementos da GNR e da PSP, decorreu em vários locais nos distritos de Aveiro e Coimbra. Durante as buscas, foram apreendidas armas, droga e dinheiro.