O suspeito tem antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime.

O homem que foi detido pela Polícia Judiciária no domingo por ser o presumível autor de dois crimes de incêndio florestal na zona de Ourém ficou em prisão preventiva esta terça-feira, após ter sido ouvido por um juiz do Tribunal de Santarém.O detido foi visto a abandonar o local depois do início do fogo que provocou o incêndio.Em atualização