Prisão preventiva para suspeito de crimes de violência durante furto em Ponta Delgada

Um homem ficou em prisão preventiva por estar fortemente indiciado da prática de dois crimes de violência após a subtração, na sequência de um furto num supermercado de Ponta Delgada, nos Açores, foi esta segunda-feira revelado.

Segundo o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP), um dos alegados roubos ocorreu em 21 de novembro, quando o suspeito, de 49 anos, furtou durante o funcionamento de um supermercado, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, bebidas alcoólicas que escondeu à cintura.

O homem ainda foi abordado por uma das funcionárias do estabelecimento, mas acabou por furtar as bebidas alcoólicas, tendo ameaçado a empregada e uma testemunha com uma navalha.

O arguido viria a ser detido mais tarde, acrescenta a PSP em comunicado de imprensa, no qual refere que o suspeito tem antecedentes criminais por crimes da mesma natureza e que já cumpriu pena de prisão.

Foi ainda possível aos investigadores policiais identificar este mesmo arguido como autor de "outros dois crimes de violência após a subtração, executado nas exatas circunstâncias que o anterior", ou seja, sob ameaça de outras duas funcionárias de supermercado com uso de uma faca, refere a PSP.

Ainda de acordo com a mesma fonte policial, "foi possível associá-lo como suspeito da prática de um crime de furto qualificado, ocorrido durante a noite de 10 de novembro, em que o mesmo se introduziu através de arrombamento no interior de um estabelecimento comercial, sediado em Ponta Delgada e do qual furtou diverso material desportivo, roupa e calçado, no valor de 4.000 euros".

Presente a interrogatório judicial foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, informou o Comando Regional da PSP, indicando que a investigação vai prosseguir.