Prisão preventiva para dois suspeitos de vários furtos em São Miguel

Dois homens ficaram em prisão preventiva por serem suspeitos de vários crimes de furto na ilha de São Miguel, nos Açores, entre os quais roubos de veículos de mercadorias alegadamente utilizados em assaltos, revelou a PSP.

De acordo com o Comando Regional dos Açores da PSP, além daqueles dois homens, a polícia deteve, em 26 de abril, um terceiro suspeito, que ficou com "a medida de coação de apresentações periódicas obrigatórias perante as autoridades".

A PSP adianta, em comunicado de imprensa, que os três homens têm 43, 42 e 29 anos, dois deles com "antecedentes criminais".

As detenções ocorreram na sequência de várias investigações "a diversos furtos de veículos ligeiros de mercadorias" que têm ocorrido na ilha de São Miguel e que "têm sido amplamente referenciados em redes sociais e através da comunicação social da região", explica a PSP.

No caso em concreto, as viaturas são furtadas através de "chaves falsas" e os veículos são posteriormente abandonados "em locais ermos", depois de terem sido "utilizadas para arrombamento de estabelecimentos comerciais", através "do embate da parte traseira das viaturas nas portadas" das lojas.

Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos transportavam nas viaturas "máquinas de venda de tabaco" que alegadamente furtavam do interior de estabelecimentos.

As investigações da PSP e a recolha de indícios nos locais revelam que "os arguidos são potenciais suspeitos de terem vindo a atuar em conluio em vários assaltos deste tipo na ilha de S. Miguel", acrescenta a polícia.

A PSP refere que os três homens são suspeitos "da prática de, pelo menos, cinco crimes de furto qualificado, um crime de furto simples e vários crimes de furto de uso de veículo".

Mas, a polícia admite que os detidos possam vir a ser associados a outros roubos similares, em investigação, e que possam ocorrer mais detenções de outros arguidos "relacionados com o furto de carrinhas na ilha de São Miguel".