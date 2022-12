Prisão preventiva para suspeito de vários crimes violentos em São Miguel

Um homem de 32 anos ficou em prisão preventiva por ser suspeito de "mais de uma dezena de crimes", muitos alegadamente violentos, nomeadamente roubos, violência doméstica e ofensas à integridade física qualificadas, em São Miguel, Açores, foi esta quarta-feira revelado.

Em comunicado, o Comando Regional dos Açores da PSP explica que o suspeito já tinha sido detido em outubro pela prática de "um crime de roubo cometido conjuntamente com outros suspeitos no concelho da Ribeira Grande", na ilha de São Miguel, tendo ficado obrigado "a apresentações diárias obrigatórias perante as autoridades".

Mas, tal " não impediu que o arguido tivesse prosseguido a respetiva atividade criminosa", sustenta a polícia, indicando que o homem está "indiciado da prática de mais de uma dezena de crimes, vários deles de natureza violenta e grave, nomeadamente roubos, violências domésticas, ofensas à integridade física qualificadas, entre outros".

A PSP adianta ter reunido "um vasto conjunto de provas que indiciam fortemente o arguido enquanto principal autor de vários crimes cometidos sobre várias vítimas" e "em diferentes locais do concelho de Ponta Delgada", na ilha de São Miguel, inclusivamente "com recurso a armas brancas" para se "apoderar ilegitimamente de quantias e outros objetos de valores".

A investigação policial aponta ainda para a "gravidade" de alguns alegados crimes, já que foram "cometidos contra vítimas das suas relações pessoais", tendo uma delas necessitado de "internamento temporário em unidade hospitalar" por "apresentar vários traumatismos localizados em diferentes zonas do corpo".

A PSP refere que o arguido está "amplamente referenciado pelas autoridades fruto de antecedentes criminais relacionados com outros crimes de natureza violenta e tráfico de droga".

O Comando Regional dos Açores informa ainda que as diligências vão prosseguir para a "consolidação da prova, nomeadamente para efeitos de determinação do concreto papel desempenhado" pelo arguido e outros suspeitos "no vasto número de crimes sob investigação".