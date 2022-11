Prisão preventiva para alegados mentores de "célula" de tráfico de droga em São Miguel

Dois homens ficaram em prisão preventiva devido à suspeita de serem os "principais mentores" de uma alegada rede de tráfico de droga que "operava em vários locais da vila de Água de Pau", nos Açores, revelou esta segunda-feira a PSP.

Segundo um comunicado do Comando Regional da PSP, um terceiro arguido "aguardará o desenrolar do processo sujeito à medida de coação de apresentações periódicas".

"Os dois principais mentores da rede de tráfico de estupefacientes em investigação foram sujeitos à medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva", lê-se no comunicado policial, segundo o qual os três homens têm idades compreendidas entre os 20 e os 32 anos.

O Comando Regional da PSP adianta que os três suspeitos estão "fortemente indiciados pela prática do crime de tráfico de estupefacientes", na sequência de uma investigação que decorreu ao longo do último ano.

A polícia recolheu e "consolidou indícios de prova" que apontavam para uma suposta célula de tráfico de droga que alegadamente operava em diferentes locais da Vila de Água de Pau, no concelho da Lagoa, na ilha de São Miguel.

Dois dos suspeitos já tinham sido detidos "em flagrante delito" na "posse de várias doses de droga sintética e de haxixe" e ficaram sujeitos à medida de coação de apresentações periódicas diárias.

No entanto, e segundo a PSP, os arguidos continuaram com o alegado tráfico de droga na freguesia, "em estreita colaboração com um terceiro indivíduo".

Segundo a polícia, os suspeitos faziam "sistematicamente" contactados com "vários consumidores", o que "despertou a atenção das autoridades", originando "uma nova intervenção" por parte da PSP.

Nesta segunda operação, que culminou com a prisão preventiva dos dois suspeitos, foi possível apreender "40 doses individuais de droga sintética, 50 doses individuais de haxixe, quantias monetárias de natureza ilícita, entre outros objetos que implicam fortemente os arguidos", refere o Comando Regional da PSP.