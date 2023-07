Prisão preventiva para suspeito de furtos e agressões contra idosos em São Miguel

Um jovem de 21 anos ficou em prisão preventiva por ser suspeito de roubos, furtos e ofensas à integridade física, inclusive contra idosos, na ilha de São Miguel, revelou esta segunda-feira a PSP nos Açores.

Segundo o Comando Regional da PSP, os alegados crimes terão sido cometidos nos concelhos de Ponta Delgada e Ribeira Grande, e numa das ocasiões o arguido terá agredido uma mulher de 80 anos, "à porta da residência, tendo-se apropriado de quantias monetárias que a idosa tinha na sua posse".

As diligências dos investigadores permitiram ainda apurar que "o arguido figurava como o principal suspeito de vários outros crimes recentemente ocorridos na ilha de São Miguel", acrescenta a polícia em comunicado de imprensa.

Há também "indícios suficientemente sólidos que implicam o suspeito como o principal autor de uma tentativa de roubo sobre uma pessoa especialmente vulnerável", devido à sua idade avançada, e ainda como responsável por um assalto ocorrido num estabelecimento comercial situado na Avenida do Mar, na cidade de Ponta Delgada, e pelo furto de um veículo na freguesia do Pico da Pedra, no concelho da Ribeira Grande.

O veículo furtado foi depois recuperado pelas autoridades na freguesia de Rabo de Peixe, no mesmo município.

O Comando Regional da PSP sublinha "a intensa atividade criminosa" levada a cabo pelo arguido, que já tinha sido detido recentemente noutras duas ocasiões por "roubo e furto qualificado".

Por isso, acrescenta, a sua detenção permite cessar um "significativo número de crimes": o suspeito está "fortemente dependente de drogas sintéticas" e as autoridades admitem que pudesse cometer novos crimes para obter dinheiro para consumir.

O jovem ficou com a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, após ser presente a interrogatório judicial no Tribunal de Ponta Delgada.