Prisão preventiva para suspeito de vários assaltos a viaturas em Ponta Delgada

Um de 49 anos ficou em prisão preventiva por estar "fortemente indiciado" de vários crimes de furto no interior de viaturas em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores, revelou esta quinta-feira a PSP.

Segundo o Comando Regional da PSP, um dos alegados furtos ocorreu "num parque de estacionamento, situado nas proximidades de um dos principais centro comerciais de Ponta Delgada", tendo o suspeito sido "localizado e detido" pela polícia "em poucos instantes".

A PSP adianta, em comunicado de imprensa, que durante a abordagem policial ao suspeito "foram imediatamente detetados e apreendidos vários objetos que o implicavam não apenas como o autor material daquele crime", como também o relacionavam "com um outro ilícito criminal, efetuado em idênticas circunstâncias, no interior de outra viatura" estacionada na mesma zona da cidade.

Em todos "os veículos assaltados" o homem recorria à "quebra de vidros".

A PSP adianta que as diligências dos investigadores da PSP permitiram ainda, "relacionar e implicar o arguido enquanto autor de outros dois furtos, no interior de viaturas", ocorridos em zonas distintas, do concelho de Ponta Delgada.

Um destes furtos ocorreu na freguesia de São Pedro e o outro num estacionamento no interior de uma residência situada na freguesia da Covoada, "em comunhão de esforços com uma suspeita, entretanto já constituída arguida".

A polícia informa ainda que o arguido, já tem "antecedentes criminais relevantes pela prática de ilícitos da mesma natureza e outros ainda mais graves".

Foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou "sujeito à medida de coação mais gravosa -- prisão preventiva".