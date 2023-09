Prisão preventiva para suspeito de ferir companheira com uma forquilha em Vagos

Um homem, com cerca de 50 anos, ficou em prisão preventiva, esta tarde de sexta-feira, depois de ser presente ao tribunal de Aveiro, pela Polícia Judiciária, pela suspeita de ter ferido a companheira, com uma forquilha, em Sousa, Vagos.O arguido ainda terá tentado disparar uma arma de fogo artesanal. No entanto, a arma não terá funcionado.A vítima, também com cerca de 50 anos, sofreu ferimentos considerados ligeiros e foi assistida pelos bombeiros de Vagos. O casal tem quatro filhos menores.O homem já foi condenado por crimes de violência doméstica. O arguido foi levado, no final do primeiro interrogatório judicial, pela polícia judiciária de Aveiro, para o estabelecimento prisional da cidade.