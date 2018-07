Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão preventiva para suspeito de tráfico de droga em Guimarães

Homem de 28 anos foi detido na posse de 66 doses de cocaína e 65 doses de heroína.

Por Lusa | 12:27

Um juiz de instrução criminal no Tribunal de Guimarães aplicou prisão preventiva a um homem de 28 anos detido pela GNR em Serzedelo, naquele concelho, por tráfico de estupefacientes, anunciou esta sexta-feira fonte policial.



O suspeito foi detido na posse de 66 doses de cocaína e 65 doses de heroína, que foram apreendidas.



O detido já tem antecedentes criminais pela prática do mesmo crime.



No âmbito desta investigação, que decorre há cerca de meio ano, tinham já sido detidos três indivíduos, que se encontram em prisão preventiva.



A investigação resultou ainda na apreensão de 15 mil doses de heroína, 1.000 doses de cocaína "com elevado grau de pureza", 3,5 quilos de material de corte para estas substâncias, 35 mil euros e três viaturas de gama alta.