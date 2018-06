Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão preventiva para suspeito de violação de duas meninas no Cartaxo

Homem de 22 anos coabitava com as menores em Pontével.

O Tribunal de Instrução Criminal de Santarém decretou a prisão preventiva para um homem de 22 anos suspeito de violação, importunação e coação sexual sobre duas menores com as quais coabitava em Pontével, no concelho do Cartaxo.



Em comunicado, o Ministério Público afirma que o homem está "fortemente indiciado" da prática de um crime de violação agravada consumada, em concurso real com um crime de importunação sexual agravada e de dois crimes de coação sexual, ambos também agravados e consumados, tendo como vítimas duas menores de 15 anos.



A medida de coação mais grave, prisão preventiva, foi decretada sexta-feira, após o primeiro interrogatório judicial, pelo "atual e premente perigo de fuga", dado tratar-se de um homem de nacionalidade estrangeira, afirma a nota.



Os factos na origem da detenção, realizada por agentes da Polícia Judiciária, ocorreram na passada quarta-feira, prosseguindo a investigação no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Santarém, coadjuvada pela PJ, acrescenta.