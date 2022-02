O processo que investiga a morte de Sara Carreira sofreu uma reviravolta.A juíza de Instrução Criminal de Santarém mandou o processo de volta para o Ministério Público para a acusação ser refeita, que considera o documento nulo. Desta forma, o processo sobre a morte da jovem fica parado na Justiça.A jovem cantora morreu a 5 de dezembro de 2020 numa sucessão de acidentes na A1, em Santarém, que culminou no capotamento do carro onde seguia com o namorado, Ivo Lucas, que ia ao volante.