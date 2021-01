Procurado por tentar matar homem a tiro na rua no Porto após zanga acaba detido

Um homem de 36 anos, já com antecedentes criminais por ofensas à integridade física graves, roubo e tráfico de estupefacientes, foi detido pela Polícia Judiciária por ter efetuado vários disparos de arma de fogo contra um homem, com quem se desentendeu.A tentativa de homicídio qualificado ocorreu na rua, a 12 de setembro do ano passado, no Porto.