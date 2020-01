Natalino Correia detido por rixa na noite em Santa Maria da Feira

A Polícia Judiciária do Porto deteve Natalino Correia por tentativa de homicídio, detenção de arma proibida e exercício ilegal de segurança, na sequência de uma violenta rixa na noite, a 8 de junho do ano passado, num estabelecimento de diversão noturna em Santa Maria da Feira.O irmão de Ilídio Correia, segurança que foi morto a tiro, em 2007, em Miragaia, no Porto, durante um período de violência na cidade que deu origem ao processo Noite Branca, é suspeito de ter puxado de uma pistola, disparando "intencionalmente na direção de, pelo menos, três pessoas" que estariam num automóvel. "Os disparos não provocaram feridos apenas por mero acaso, pois à hora dos factos, além dos visados, estavam no local centenas de pessoas", acrescenta a Polícia Judiciária.O caso teve início no interior da discoteca Alma, em Nogueira da Regedoura, Santa Maria da Feira, quando dois grupos se envolveram numa troca de agressões. Na sequência dessa rixa, um dos clientes foi esfaqueado - foi, entretanto, detido um homem de 21 anos suspeito de tentativa de homicídio, que ficou em preventiva.A segurança da discoteca - da qual Natalino fazia parte - interveio, com este último a puxar da arma de fogo. A PJ dá conta que o detido, "de 40 anos e carpinteiro", tem antecedentes criminais por condução sem habilitação legal, extorsão, ameaça, roubo, homicídio tentado, detenção de arma proibida e ofensas à integridade física. A investigação à noite de violência ainda está em curso.