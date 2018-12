Orlando Figueira foi punido com prisão efetiva e vai apresentar queixa contra os juízes. Magistrados sem dúvidas de corrupção.

O procurador Orlando Figueira foi ontem condenado a seis anos e oito meses de prisão efetiva pelo Tribunal Criminal de Lisboa por se ter deixado subornar pelo ex- -vice-presidente de Angola Manuel Vicente, no âmbito do processo Fizz. "Estou estupefacto", afirmou à saída. O magistrado, condenado por corrupção, branqueamento ...