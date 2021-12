Professor de inglês condenado a oito anos e meio de prisão por abusos sexuais de menores

Um homem de 47 anos, professor de inglês, foi condenado a oito anos e meio de cadeia, pelo tribunal de Setúbal, por 20 crimes de abuso sexual de menores.A decisão foi tomada após a Relação de Évora ter ordenado a repetição do primeiro julgamento, no qual o arguido apanhou oito anos de prisão, por "errada apreciação da prova produzida".Desta vez, o coletivo sadino voltou a dar como provado que o professor apalpou as partes íntimas das 20 vítimas, todas alunas dos 3º e 4º ano de um colégio privado.Os crimes ocorreram em 2017, num colégio de Setúbal.