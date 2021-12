A madrugada de sábado e de segunda-feira ficaram marcadas por episódios de agressões em hospitais no norte do País.





Uma jovem, de 21 anos, atacou um enfermeiro do Serviço de Urgência do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, em Aveiro, no fim de semana, com um soco e pontapé. A mulher foi detida pela PSP e é suspeita de crime de ofensa à integridade física.