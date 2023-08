A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu este domingo um aviso à população para os próximos dias a alertar para “o perigo de incêndio rural Muito Elevado a Máximo no interior Norte e Centro, Alto Alentejo e no Algarve”.









Segundo este aviso, haverá “condições para a existência de elevada velocidade de propagação inicial [do fogo] e maior dificuldade de supressão”, pelo que foram definidas diversas medidas preventivas. A Proteção Civil recorda que nos dias de risco de incêndio Muito Elevado e Máximo “é proibido fazer queimada extensiva sem autorização”. Nestes dias está também proibida a “queima de amontoados sem autorização ou sem comunicação prévia”. A ANEPC recomenda que a população se informe junto da respetiva câmara municipal ou através do telefone 808 200 520.

O risco de incêndio Muito Elevado e Máximo determina também que “é proibido utilizar fogo para a confeção de alimentos em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito”. Por outro lado, nestes dias, é também “proibido fumigar ou desinfestar em apiários exceto se os fumigadores tiverem dispositivos de retenção de faúlhas”.









Leia também Temperaturas vão subir e podem chegar aos 44ºC Finalmente, devido ao risco de incêndio Muito Elevado e Máximo, está interditado o uso de “motorroçadoras, corta-matos e destroçadores”. Deve ser também evitado o uso de grades de discos. A Proteção Civil recomenda a “adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural” e a adoção de medidas de prevenção.

Na origem deste aviso está a subida das temperaturas para “valores próximos dos 40 graus”, a “diminuição gradual da humidade relativa” devido à persistência de calor durante a noite e também a previsão de vento de entre 30 e 40 km/hora.



O ministro da Administração Interna pediu à população para ter “cuidados redobrados” nos próximos dias. José Luís Carneiro apelou a que todos tenham “cuidados redobrados no uso do fogo, máquinas agrícolas e florestais, para evitar as ignições”, pois evitando-as está a contribuir-se “para um país mais seguro e para a proteção da vida das pessoas e do património”. O governante avisou que por estes dias se vai ultrapassar o “índice de perigosidade”, com ventos superiores a 30 km/hora e humidade inferior a 30%.