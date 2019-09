A Proteção Civil, em conjunto com o IPMA, emitiu esta terça-feira um alerta vermelho de risco de incêndio no Centro e Norte de Portugal.Este estado de alerta entrará em vigor à meia-noite e e será levantado no final de 8 de setembro, mediante avaliação.Mourato Nunes, presidente da Proteção Civil, afirma que a fiscalização e prevenção serão aumentadas neste que é um período crítico devido às elevadas temperaturas e ao período de seca vivido atualmente.