Proteção Civil regista 63 ocorrências durante a noite

Distritos mais afetados são Lisboa, Santarém, Castelo Branco e Setúbal.

Por Lusa | 09:13

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) registou entre a meia-noite e as 08h00 deste sábado 63 ocorrências devido ao mau tempo, a maioria relacionadas com inundações, quedas de árvores, de estruturas e limpeza de vias.



Desde as 00h00 de sexta-feira, a ANPC registou um total de 826 ocorrências, quatro desalojados em Oeiras e dois em Odivelas devido a inundações nas suas casas e dois feridos ligeiros na sequência da queda de uma árvore em cima de um carro em Almada, disse à agência Lusa uma fonte da Proteção Civil.



"Desde a meia-noite de hoje houve mais algumas ocorrências relacionadas com a tempestade Fénix, mas a situação está relativamente calma", adiantou.



A maior parte das ocorrências deveu-se a inundações, quedas de árvores, quedas de estruturas, limpeza de vias, sendo os distritos mais afetados Lisboa, Santarém, Castelo Branco e Setúbal.



A mesma fonte adiantou que o alerta em toda a costa portuguesa vai subir de laranja para vermelho devido ao "agravamento da agitação marítima", com ondas de sete a oito metros, que podem chegar aos 14 metros de altura máxima.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IMPA) prevê para hoje no continente céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e de granizo.



Prevê ainda queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descendo gradualmente a cota para 1000/1200 metros.Condições favoráveis à ocorrência de trovoada.



O vento soprará moderado a forte (30 a 45 km/h) de sudoeste, com rajadas até 85 km/h, em especial no litoral e a partir da tarde, podendo atingir 100 km/h a partir do final da tarde no litoral a norte do Cabo Carvoeiro.



Nas terras altas, o vento estará forte (40 a 55 km/h) de sudoeste, com rajadas até 85 km/h, tornando-se forte a muito forte (50 a 65 km/h), com rajadas até 120 km/h a partir da tarde nas regiões Norte e Centro. Haverá ainda uma pequena descida da temperatura mínima.



As temperaturas máximas previstas para hoje são de 16 graus Celsius em Lisboa, 18 em Faro e 15 no Porto.



Segundo a Marinha, estão 13 barras fechadas e sete condicionadas, devido à forte agitação marítima.