A PSP faz um balanço positivo da operação ‘Verão Seguro 2022’, realizada entre 16 de junho e 5 de setembro. Foram feitas 4926 detenções, um aumento de cerca de 38% face a 2019 (último ano pré-pandemia de Covid-19), com especial destaque para a repressão do crime rodoviário (mais 1102 detenções em comparação com o mesmo ano).









