PSP agredido por três homens deixa testemunho de revolta nas redes sociais

O agente da Polícia de Segurança Pública, Rodrigo Jesus, foi agredido a 25 de abril de 2016 por três suspeitos que alegadamente roubaram uma mota. Esta quinta-feira, Rodrigo decidiu partilhar a sua indignação nas redes sociais.O PSP estava de serviço quando se apercebeu do assalto. Apanhou-os em flagrante e começou a perseguição.Rodrigo acabou por ser hospitalizado e submetido a uma cirurgia onde levou nove pontos na face e 17 agrafos na cabeça.Os suspeitos colocaram-se em fuga mas mais tarde acabaram por ser identificados e detidos para interrogatório judicial. De acordo com a publicação, dois dos suspeitos foram libertados com Termo de Identidade e Residência, sendo esta a medida de coação menos gravosa."O principal agressor foi extraditado por incorrer no crime de imigração ilegal", acrescenta Rodrigo que viu um dos homens que o agrediu ser expulso do País sem ser punido pelo crime.O PSP fala em revolta numa altura em que oito dos 17 agentes da esquadra de Alfragide foram condenados por sequestro e ofensas à integridade física no caso da Cova da Moura . Destes oito, sete ficam com pena suspensa e um com pena efetiva de um ano e seis meses.Rodrigo conta ainda que passados três anos de sofrer as agressões nada foi resolvido. O PSP pediu uma indemnização, mas os tribunais afirmaram que tal não seria possível pois tinham extraditado um dos agressores, referindo que "os restantes suspeitos não tinham responsabilidades nas agressões".O agente ficou de baixa médica durante seis meses, impedido de trabalhar e realizar gratificados. Quando avaliado por um médico não lhe foi possível requerer o direito à incapacidade. Nas palavras de Rodrigo, o médico declarou que as cicatrizes resultantes das agressões são chamadas "marcas de guerra".Com o sentimento de injustiça muito presente, o PSP acrescenta: "para os coitadinhos dos criminosos com valores a chegar aos 50000 euros, mais de 10 vezes superior ao que pedi. Vergonha ou não esses já têm direito a 50000 euros, eu não o vou poder ter, uma vez que o agressor já cá não está e o Sr. Estado Português não assegura o pagamento nestes casos".Rodrigo Jesus termina apelando ao Estado português: "Justiça e ações concretas de proteção para os que todos os dias e noites saem de casa sem saber se voltam, para proteger Portugal e os seus cidadãos de bem".