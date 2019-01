Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP apreende produtos explosivos em pedreiras de mármore no Alentejo

Seis detonadores e dezenas de metros de rastilho e de cordão detonante, armazenados "fora das condições legais", foram apreendidos pelo Departamento de Armas e Explosivos da PSP em pedreiras de mármore no distrito de Évora, foi esta sexta-feira anunciado.



A ação de fiscalização do Departamento de Armas e Explosivos da Direção Nacional da PSP decorreu na quinta-feira e foi direcionada para a verificação de produtos explosivos em locais de exploração de recursos minerais no distrito de Évora, revelou a Polícia, em comunicado.



Na operação, que incidiu em pedreiras de mármore, segundo adiantou à agência Lusa fonte policial, os agentes apreenderam seis detonadores, elétricos e pirotécnicos, 40 metros de rastilho e 50 metros de cordão detonante.



"Com base nas apreensões realizadas, foram elaborados dois autos de notícia por contraordenação pelo armazenamento de produtos explosivos fora das condições legais", acrescentou a PSP, no comunicado.



Os artigos, que foram detetados "em duas pedreiras", não se encontravam "armazenados corretamente, por isso é que foram apreendidos", explicou a fonte policial contactada pela Lusa.



Este tipo de produtos explosivos, segundo a lei, "quando se encontra no interior de uma pedreira, tem de estar armazenado num local próprio para o efeito", frisou.



"Neste caso, os artigos não estavam. Deviam estar num paiol e afins, consoante as regras definidas legalmente, mas não estavam armazenados corretamente", sublinhou a fonte policial.



A ação de fiscalização do Departamento de Armas e Explosivos da Direção Nacional da PSP foi realizada no âmbito das suas competências específicas de controlo e fiscalização de produtos explosivos a nível nacional.