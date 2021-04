A PSP apreendeu, esta quinta-feira à tarde, 50 maços de tabaco sem selo fiscal, num estabelecimento, na rua D. Estêvão da Gama, no Porto e identificou um homem.



Segundo a PSP, em comunicado, a apreensão aconteceu às 17h30, no âmbito de uma ação de fiscalização do efectivo da Esquadra de Intervenção e Fiscalização da 2ª divisão da PSP com o objetivo de combate à venda ilegal de tabaco. Na operação foram ainda apreendidos 2241 euros em numerário.