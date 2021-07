Protestos e agressões em centro de vacinação Covid devido a longas filas obrigam à intervenção da PSP

A PSP foi chamada ao pavilhão multiusos de Odivelas devido à confusão que se instalou durante o processo de vacinação, esta quinta-feira.



De acordo com populares, a demora no atendimento e as longas filas de espera levaram a protestos e agressões, o que levou os responsáveis a solicitar a presença da PSP.





Fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa confirmou a intervenção policial, mas que à chegada as patrulhas não registaram qualquer distúrbio.Testemunhas no local garantem que a responsável pela vacinação ameaçou fechar o pavilhão caso a PSP abandonasse o local, por falta de condições de segurança.