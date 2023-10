PSP de Coimbra detém cinco pessoas por tráfico de droga e outros crimes

Cinco pessoas foram detidas em Coimbra, no último fim de semana, por suspeita de tráfico de droga, agressão a um polícia e infrações rodoviárias, informou esta segunda-feira a PSP.

"Todas as detenções ocorreram na cidade de Coimbra", entre sábado e domingo, sendo os detidos quatro homens e uma mulher, revelou em comunicado o Comando Distrital de Coimbra da PSP.

Por alegado tráfico de diferentes drogas, foram detidos dois homens, um deles de 22 anos na madrugada de domingo, na praça da Canção, margem esquerda do rio Mondego.

"A Polícia, ao efetuar a revista de segurança ao jovem, que pretendia aceder ao espaço de espetáculos, detetou uma bolsa no interior do casaco que este trajava, com diferentes produtos estupefacientes", adiantou.

O suspeito foi conduzido à esquadra da PSP, "onde foram realizados os testes que permitiram identificar e quantificar os estupefacientes encontrados": 143 doses de 'ecstasy', quatro doses de liamba, 22 selos de LSD e 0,45 gramas de 'ketamina', um produto alucinogénico.

Ainda no domingo, "a detenção do segundo indivíduo foi realizada cerca das 12h00, na praça 8 de Maio, na Baixa" de Coimbra, segundo a nota.

O homem, de 48 anos, "circulava de bicicleta e, ao aperceber-se da presença da Polícia, inverteu a marcha de forma repentina, o que levantou suspeitas".

"A Polícia rapidamente o alcançou e intercetou. O homem tinha na sua posse 12 doses de cocaína e seis de heroína", informou a PSP.

A detenção pelo crime contra a autoridade pública também aconteceu no domingo, às 19h10, na rua Manuel de Almeida e Sousa.

"A detida é uma mulher, de 53 anos, que empurrou e agrediu fisicamente um polícia, chamado ao local para resolver uma situação de conflito", referiu.

Alertada para o facto de "estar a cometer um crime contra a autoridade pública", além de informada de que "seria detida caso não alterasse o seu comportamento, a mulher empurrou e bateu no elemento policial", o que levou à sua detenção.

As infrações rodoviárias estiveram relacionadas com condução em estado de embriaguez e sem habilitação legal.

No sábado, foi detido na rua de Tomar um homem de 22 anos que "conduzia com uma taxa de álcool no sangue de 1,33 gramas por litro".

Na tarde de domingo, na rua António Granjo, a PSP deteve um condutor de 26 anos ao volante de um automóvel, sem possuir a habilitação legal para o efeito.