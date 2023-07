685 detidos e 747 doses de cocaína apreendidas em operação da GNR

No âmbito rodoviário foram detetadas 8.617 infrações. 2.029 por excesso de velocidade, 1004 por falta de inspeção periódica obrigatória, 404 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 393 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 328 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 321 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 272 por falta de seguro de responsabilidade civil e 229 relacionadas com tacógrafos.