PSP de Lisboa detém 30 pessoas nas últimas 24 horas

30 pessoas foram detidas pela PSP de Lisboa, entre as 00H00 e as 23H59, do dia 24 de abril de 2023. Entre elas, seis por condução sob o efeito do álcool, seis por condução sem habilitação legal, seis por crimes contra a propriedade, quatro por mandado de detenção, três por tráfico de estupefacientes, duas por resistência e coação sobre funcionário, uma por detenção ou tráfico de armas proibidas e duas por outros crimes, de acordo com o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.

No seguimento das diligências foi apreendida uma arma branca, 533,56 doses de haxixe, 2,50 doses de cocaína e 2,30 doses de heroína.

Foram também registados 49 acidentes dos quais resultaram 16 feridos ligeiros durante este período.