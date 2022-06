PSP detém 45 pessoas nas últimas 24 horas

A PSP deteve 45 pessoas nas últimas 24 horas, das quais doze por condução sob o efeito do álcool, seis por tráfico de droga e duas por violência doméstica, entre outras, além de ter apreendido várias doses de estupefacientes.

Em comunicado divulgado este domingo, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa refere ter detido entre as 00h00 de as 23h59 de sábado, dia 11 de junho, 45 pessoas, no âmbito de várias operações policiais.

De entre as detenções, cinco foram por condução sem habilitação legal, duas por desobediência, quatro por resistência e coação sobre funcionário, cinco por detenção ou tráfico de armas proibidas, dois por crimes contra a propriedade, dois por cumprimentos de mandados de detenção e cinco por outros motivos em legislação avulsa.

Na sequência das detenções, a PSP apreendeu ainda duas armas de fogo, quatro armas brancas, além de 517,240 doses de cannabis, 0,550 doses de cocaína, 62,900 doses de heroína e 50,000 doses de outras substâncias.

Durante o período da operação foram registados 39 acidentes de trânsito dos quais resultaram 27 feridos ligeiros.