Uma jovem, de 15 anos, foi encontrada amarrada de pés e mãos e com uma faca entre as pernas, ontem de manhã, junto ao prédio onde vive, em São João da Talha, Loures, após denúncia de vizinhos.Tudo apontava para um caso de sequestro com violência, mas de acordo com fontes policiais a menor, que padece de problemas mentais graves, sofreu um surto psicótico e os ferimentos que apresentava foram autoinfligidos. A jovem foi hospitalizada.