Dois homens foram detidos pela PSP com cerca de 17 doses de heroína e 97 de cocaína esta quarta-feira no Bairro da Pastelaria, no Porto.De acordo com a nota daquela força policial, a detenção ocorreu "no decurso de uma ação de prevenção e combate à prática de tráfico de estupefacientes no referido aglomerado habitacional".

Os suspeitos vão ser presentes junto das Autoridades Judiciárias.