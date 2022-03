PSP detém em Valongo e Vila do Conde seis pessoas por posse ilegal de armas

A PSP deteve, em Valongo e Vila do Conde, seis pessoas por posse ilegal de armas, entre as quais uma pistola, armas brancas, soqueiras e um bastão, informou esta sexta-feira o Comando Metropolitano do Porto.

Em comunicado, a PSP descreve que deteve na última madrugada, em Ermesinde, no concelho de Valongo, quatro homens, de 17, 18, 19 e 23 anos, residentes no Porto e em Santo Tirso.

Os quatro detidos tinham em sua posse uma pistola e seis munições, duas armas brancas, uma arma de 'softair', dois pares de luvas e uma pedra da calçada.

A detenção ocorreu na sequência de uma ação de prevenção criminal e fiscalização rodoviária levada a cabo por agentes do efetivo da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da Maia.

Na descrição do caso, o Comando Metropolitano acrescenta que "os suspeitos se encontram referenciados pela prática de diversos crimes".

Antes, na quinta-feira, foi também detido um estudante de 19 anos por posse ilegal de armas.

O jovem, residente em Ermesinde, tinha na sua posse uma faca e uma soqueira de metal.

Também na quinta-feira, mas numa operação levada a cabo pela esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da Divisão de Vila do Conde, foi preso um homem de 43 anos, serralheiro civil e residente na Póvoa de Varzim.

De acordo com nota da PSP, ao detido foi apreendido um bastão extensível.

Os detidos foram notificados para comparecerem esta sexta-feira junto das autoridades judiciárias.