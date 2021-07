PSP detém homem por tráfico de droga e apreende quase 50 mil euros em Ovar

A PSP deteve esta sexta-feira em Aveiro um homem, de 60 anos, suspeito de tráfico de haxixe e apreendeu quase 50 mil euros, no cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

Em comunicado, a força de segurança explica que a detenção ocorreu na residência do suspeito, em Ovar, no distrito de Aveiro.

Durante as buscas, a PSP apreendeu cerca de 1.600 doses de haxixe, 48.270 euros, uma pistola de alarme, uma pressão de ar, uma bicicleta e 20 pintassilgos.

"A operação policial levada a efeito pelo Comando Distrital de Aveiro, teve o apoio do Grupo Operacional Cinotécnico, da Força Destacada da Unidade Especial de Polícia no Comando Metropolitano do Porto, bem como uma Equipa de Intervenção Rápida, também daquele Comando Metropolitano", acrescenta a PSP.