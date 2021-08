Um homem de 29 anos foi detido pela PSP, em Lisboa, quando aparentemente se preparava para sequestrar a namorada.Foi encontrado escondido à porta da vítima e numa mochila tinha uma catana, um canivete, luvas de látex, um pano encharcado com acetona, fita-cola, abraçadeiras e um gorro passa-montanhas. Disse à PSP que os artigos eram “para a vítima perceber que com ele não brincava mais”. O caso de violência doméstica ocorreu após uma discussão por ciúmes, em que ele tentou amarrar os braços da vítima, ameaçou-a com a catana e prometeu pegar fogo à casa.