PSP detém homem suspeito de 30 roubos com arma branca no Porto

Um homem, de 22 anos, foi detido pela PSP esta quinta-feira pelo crime de roubo, no Porto.O detido está indiciado pela prática de 30 roubos, praticados na cidade do Porto, que eram feitos com recurso a arma branca.As vítimas, quando não tinham bens na sua posse, eram levadas a caixas multibanco e coagidas a efetuarem o levantamento de elevadas quantias de dinheiro.Alguns destes roubos foram praticados com a ajuda de outras duas pessoas, uma uma mulher, de 24 anos, e um jovem, de 19, que foram constituídos arguidos. Este último está em prisão preventiva pela prática de roubo.O detido vai ser esta sexta-feira presente a interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.