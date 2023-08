A PSP deteve, em Lisboa, um homem de 46 anos por furto em lojas, com arrombamento. Os investigadores criminais notaram um aumento das ocorrências do género e, num policiamento, surpreenderam o suspeito a abandonar um estabelecimento na posse de duas malas com ferramentas elétricas que tentou vender.Tinha antecedentes e ficou em prisão preventiva.