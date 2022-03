Homem de 46 anos preso preventivamente no Porto por furto a lojas

Um homem de 46 anos ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido em flagrante por furto em estabelecimentos comerciais na baixa do Porto, informou esta sexta-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Em comunicado, o Comando Metropolitano da PSP do Porto informa que o homem foi detido na Rua Antero de Quental por furto em estabelecimentos comerciais depois de intercetado em flagrante.

Paralelamente, esta madrugada, um homem, de 28 anos, com antecedentes por crimes contra o património, foi preso e será esta sexta-feira presente às autoridades judiciárias para aplicação das medidas de coação convenientes.

O detido não tem residência fixa nem ocupação profissional conhecida.

A PSP do Porto informa que a detenção ocorreu na Avenida Vímara Peres, também no Porto, e que o suspeito, quando intercetado, tinha na sua posse diversos artigos de informática.

Para concretizar o furto, o suspeito terá partido a montra de um espaço comercial, atirando uma pedra da calçada.

"De referir que o suspeito se encontra indiciado pela prática de diversos ilícitos contra o património, mormente sete furtos no interior de estabelecimentos comerciais na área da baixa da cidade do Porto, com recurso à quebra dos vidros das montras ou das portas", lê-se no comunicado.