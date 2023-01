A PSP deteve quatro homens, com idades entre os 23 e os 64 anos, por tráfico de droga, durante uma megaoperação que decorreu na terça-feira em Faro.



As detenções surgiram após serem realizadas buscas domiciliárias às residências de seis suspeitos de tráfico de droga, nas quais foram apreendidos 25.600 euros, de acordo com um comunicado da PSP.



Os detidos foram presentes perante um juiz de Instrução Criminal, sendo-lhes aplicada a medida de coação de prisão preventiva.