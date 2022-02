PSP detém sete homens e apreende 4000 doses de droga no Bairro do Viso no Porto

Sete homens foram detidos na quinta-feira no Bairro do Viso, no Porto, numa operação da PSP que resultou também na apreensão de quatro mil doses de heroína e cocaína, revelou hoje em comunicado a Polícia.

A nota de imprensa acrescenta que a operação policial, que ocorreu pelas 10:50, visou "indivíduos que de forma organizada se dedicavam ao tráfico de estupefacientes junto do referido aglomerado habitacional".

Os sete detidos têm idades compreendidas entre os 22 e os 44 anos e são residentes no Porto, refere a PSP.

Sobre as apreensões, o comunicado precisa que foi encontrada heroína em "quantidade suficiente para cerca de 2.310 doses individuais", tendo sido aprendidas "cerca de 1.010 doses individuais".

Para além disso, a PSP apreendeu uma máquina de contar dinheiro (moedas e notas), a quantia de 740 euros, três telemóveis e objetos utilizados na venda direta de estupefacientes.

Os detidos vão ser esta sexta-feirapresentes junto das autoridades judiciárias para aplicação das competentes medidas de coação.