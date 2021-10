PSP detém três jovens por alegado tráfico de droga no bairro do Viso no Porto

A PSP deteve três jovens, na quinta-feira, suspeitos de se dedicarem ao tráfico droga no bairro do Viso, no Porto, no âmbito de uma operação em que apreendeu mais de 10 mil euros, foi esta sexta-feira anunciado.

Em comunicado, a PSP do Porto refere que as detenções resultaram de 13 buscas, seis domiciliárias e sete não domiciliárias, no Porto e em Matosinhos, que visaram "um conjunto de indivíduos que de forma organizada se dedicavam ao tráfico de estupefacientes junto do bairro do Viso, na cidade do Porto".

Nas ações levadas a cabo, a PSP apreendeu 10.271 euros, bem como haxixe suficiente para cerca de 864 doses individuais, cocaína suficiente para cerca de 120 doses individuais, heroína suficiente para cerca de 198 doses individuais, quatro automóveis, duas reproduções de armas de fogo e objetos utilizados na venda direta de estupefacientes, relata o comunicado.

A PSP dá ainda conta de que foi "identificado e constituído arguido um homem de 28 anos, sem atividade profissional conhecida".

Os detidos, de 21 e 24 anos, desempregados e residente no Porto, são presentes esta sexta-feira junto das autoridades judiciárias, acrescenta.